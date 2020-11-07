«مالية أم القيوين» تطلع على نظام الموردين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة النظام المالي وإدارة المشتريات بدائرة المالية المركزية بالشارقة، لقاءً افتراضياً مع وفد من دائرة المالية بأم القيوين، برئاسة وداد جمعة، تنفيذي أول إسعاد الموظفين بالدائرة المالية بأم القيوين، وذلك بهدف تبادل الخبرات والوقوف على آلية تسجيل الموردين الإلكترونية التي تتبعها مالية الشارقة منذ أكثر من ست سنوات، والتي ساهمت في تسريع عمليات توريد الخدمات والمنتجات للدوائر الحكومية المختلفة في الإمارة.

واطلع الوفد على منهجية العمل وتجربة الشارقة في تطوير الأنظمة والإجراءات المالية وتجربة إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالموردين، واستمع إلى شرح مفصل عن كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة لهذا الموقع بما فيها آليات العمل والدورة المستندية للتسجيل، بالإضافة الى التصنيفات والأنشطة المعتمدة لدى دائرة المالية المركزية.

وأكد الوفد الزائر على أهمية مثل هذه اللقاءات للإطلاع على التطويرات المستمرة في كافة الأنظمة المالية الذي تعتبر دائرة المالية المركزية في الشارقة صاحبة السبق والريادة في العديد من المبادرات والأعمال التطويرية.

وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية بالشارقة في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبالاعتماد على ثلاثة توجهات استراتيجية رئيسية هي الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز