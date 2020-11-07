آخر الكبسولات تلتحق بـ «عين دبي»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي»، أمس، قرب انتهاء تركيب كبسولات مشروع «عين دبي» في جزيرة «بلو ووترز»، والتي تطورها «مراس» التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، حيث يجري حالياً تركيب آخر الكبسولات ليصل عددها الإجمالي 48 كبسولة.

وتستكمل عمليات التركيب في الموعد المحدد قبل نهاية نوفمبر الجاري تمهيداً لإعلانها أطول عجلة مشاهدة في العالم تتجاوز ارتفاع 250 متراً، متفوقة على ارتفاع عجلة لاس فيغاس، 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها بارتفاع 190 متراً.

وجرى تزويد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

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