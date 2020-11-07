دبي ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير أصدره موقع «أورديو بوينت» أن دبي مدينة مصممة للسياحة، حيث نجحت في أن تحجز لنفسها مكاناً كأحد أفضل الوجهات السياحية عالمياً.

وذكر التقرير أن دبي طالما كانت في دائرة الضوء بفضل طبيعتها السياحية بفضل تكريس الكثير من الوقت والموارد من أجل نهضتها، وتطورت من كونها مجرد وجهة للتوقف إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

وقال التقرير: باعتبارها مدينة مصممة للسياحة، يمكن للمرء أن يجد بسهولة فندقاً يناسب ميزانيته وتفضيلاته الأخرى في دبي. وبالانتقال إلى مناطق الجذب في المدينة، نجد أن معظم الأماكن فتحت أبوابها مع الالتزام بمجموعة من الإرشادات التحذيرية لمكافحة «كوفيد-19».

مركز تسوق

وتطرق التقرير إلى ما تنعم به دبي من معالم سياحية تستحق التجربة، قائلاً إن التسوق رديف لدبي، فلن يعود أي مسافر دون زيارة مركز تسوق واحد أو اثنين على الأقل من تلك المراكز. فهناك دبي مول أكبر مركز تسوق في العالم ومول الإمارات، اللذان يعجان بالكثير لتقديمه إلى جانب خيار التسوق من بعض أفضل العلامات التجارية في العالم.

مضيفاً أن ردهات الطعام والمقاهي الخاصة بتلك المراكز تضم مجموعة واسعة من المأكولات في سلاسل المطاعم المحلية والعالمية رفيعة المستوى. وأفاد التقرير بأنه بالإمكان الحصول على إحساس حقيقي بتطور دبي إلى واحدة من المدن الكبرى في العالم، من خلال زيارة برواز دبي.

حيث يسلط الهيكل الفريد من نوعه الضوء على جمال المدينة وتنوعها بطريقة إبداعية ربما لا يمكن للوصف أن يفيه حقه. ومن أجل تجربة أي مدينة على البحر حقاً، لا بد من القيام برحلة بحرية واحدة على الأقل، وتتمتع دبي ببعض من أفضل الأماكن التي يمكن أن تقدمها في العالم.

حيث يمكن حجز رحلة عشاء بحرية في مرسى دبي، والتي يمكن من خلالها ليس رؤية مشاهد مرسى دبي مضاءة ليلاً ولكن أيضاً تجربة مدينة القناة الاصطناعية من قارب مغلق بالزجاج.

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