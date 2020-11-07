دبي تستقبل 417 ألف زائر دولي في 3 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

استقبلت إمارة دبي نحو 416.7 ألف زائر خلال ثلاثة أشهر في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر الماضي وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية في السابع من يوليو الماضي.

وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أمس، ارتفاعاً تدريجياً في متوسط الحركة السياحية بما يتماشى مع خطط الدائرة في الاستئناف التدريجي للحركة السياحية.

وكشفت الإحصائيات، أن الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي وصلت إلى 111.73 ألف غرفة في 648 منشأة فندقية، بينما وصل عدد ليالي المبيت إلى 13.67 مليون ليلة فندقية، بمتوسط مدة إقامة 4 ليال خلال الزيارة.

الهند تتصدر

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 80.8 ألف زائر وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 41.4 ألف زائر.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد الزوار بنحو 34.5 ألف زائر، تلتها المملكة المتحدة خامسة بعدد زوار بلغ 32.4 ألف زائر، ثم كازاخستان 14.7 ألف زائر.

وجاءت فرنسا والولايات المتحدة في المرتبتين السادسة والسابعة من حيث عدد الزوار عند 14.4 ألف زائر لكل منهما.وحلت السودان في المرتبة الثامنة من حيث عدد الزوار بنحو 11.7 ألف زائر ثم الصين تاسعة 10.3 آلاف، ثم عُمان 9.5 آلاف زائر.

المنطقة الجغرافية

وحول مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية، أشارت الاحصائيات، إلى أن منطقة جنوب آسيا استحوذت على 32% من إجمالي عدد زوار دبي، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 18% من إجمالي الزوار، ومنطقة أوروبا الغربية 17% بينما كانت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا 7%.

واستحوذت دول أفريقيا على 6% من زوار دبي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين بنسبة 5% لكل منها ثم منطقة آسترالاسيا 01%.

متوسط العائد

بحسب احصائيات دائرة السياحة، سجل متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 345 درهماً، في حين انخفض متوسط العائد على الغرفة ليصل إلى 175 درهماً. وبلغ عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم نحو 37.7 ألف غرفة ضمن 114 فندقاً تشكل نحو 34% من مجمل عدد الغرف الفندقية في الإمارة، بينما استحوذت الفنادق من فئة 4 نجوم على 28.73 ألف غرفة فندقية ضمن 136 منشأة و20.7 ألف غرفة فندقية من فئة نجمة إلى 3 نجوم ضمن 214 منشأة تشكل نحو 18% من إجمالي الغرف.

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