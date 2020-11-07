أوصياء «إن.إم.سي» يبدأون دعوى ضد «إرنست آند يونج»

المصدر: (دبي - رويترز)

أفادت وثيقة بأن الشركة التي تتولى الوصاية الإدارية على «إن.إم.سي هيلث» اتخذت خطوات مبدئية في اتجاه رفع دعوى قانونية ضد «إرنست آند يونج» التي تجري التدقيق بشأن «إن.إم.سي»، إذ تسعى إلى زيادة المبالغ المستردة لدائني المجموعة.

وقالت ألفاريز آند مارسال في تقرير بشأن تطورات عملية الوصاية الإدارية، إنها تدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات ضد أفراد و/أو أطراف ثالثة لزيادة المبالغ المستردة. وأضافت: أجرينا محادثات واخترنا مستشاراً رئيسياً لتقديم المشورة لنا فيما يتعلق بإجراءات محتملة، وشرعنا في عملية قانونية لرفع دعوى ضد المدققين في الشركة «إرنست آند يونج» من خلال إصدار إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة. وأكدت «إرنست آند يونج» تلقيها إخطاراً مبدئياً بشأن دعوى محتملة من الأوصياء على «إن.إم.سي هيلث»، وقالت: لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات.

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