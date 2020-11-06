دراسة تبحث عادات وأنماط استخدام المرأة لـ«واتساب»

المصدر: (دبي- البيان)

نشرت مجلة الحوكمة وهي مجلة دولية، تهتم بأبحاث الإعلام الجديد التكنولوجي، تصدر عن دار نشر سيج دراسة، قام بها د. مختار العريشي الأستاذ المساعد بكلية الاتصال والإعلام جامعة العين، وعبد الكريم الزياني الأستاذ المشارك بكلية الاتصال والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية بالبحرين، وأحمد الشامي الأستاذ المشارك كليات التقنية العليا بالإمارات.

وتبحث الدراسة عادات وأنماط المرأة البحرينية وتصوراتها عن منصة «واتساب»، بما فيها مدى إدراك وتصورات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والنظر في كيفية استخدام المرأة البحرينية لهذه التكنولوجيا وكيفية استخدام الاتصالات المتنقلة من قبل هذه الشريحة.

تعد الأجهزة المحمولة في متناول النساء البحرينيات، واستقطبت الدراسة عينة الدراسة من المرأة البحرينية عن طريق الإنترنت وعددها 1137 امرأة، باستخدام عينة غير تمثيلية (ما يعرف بكرة الثلج). ووجدت الدراسة أن «واتساب» مكّن المرأة البحرينية من التواصل وتبادل المعلومات مع الآخرين بحرية كبيرة.

حيث تمضي وقتاً طويلاً على هذه المنصة (ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً تقريباً) في استخدامات متنوعة للمنصة، من خلال القيام بأنشطة يومية مثل الرسوم والصور والمواد الهزلية والمقاطع الترفيهية والقصص الإخبارية المهمة.

وظهر التفاعل الاجتماعي والتواصل من خلال استخدام منصة «واتساب» كونها سبباً من أجل الهروب من ضغوط الحياة اليومية، والذي تبين أنه أكثر الأسباب شيوعاً ودافعاً لاستخدامها بشكل عام. كما تبين أيضاً أن «واتساب» تعد بمثابة منصة تستخدم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والتواصلية في البحرين من قبل شريحة النساء.

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