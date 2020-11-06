تعاون بين «أي كيو روبوتيكس» وبراندز فور لس

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت «أي كيو روبوتيكس» الشركة القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام الروبوتات، اتفاقية شراكة مع مجموعة «براندز فور لس»، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، وتضم ما يصل إلى 160 روبوتًا يمكنها معالجة 150.000 قطعة في اليوم. جرى التوقيع بحضور فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كيو روبوتيكس»، وتوفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس».

وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لـ«أي كيو روبوتيكس»: تأتي الشراكة كجزء من خريطة الطريق التي نتبعها لدعم طموح الإمارات، ومساعدتها على تحقيق المزيد من التقدم. ويسعدنا أن تكون مهمتنا متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كواحدة من أذكى المدن، إلى جانب الإسهام في تنشيط السوق الوطني، لجعل الإمارات واحدة من أسرع الدول في تحقيق التعافي من الوباء في العالم«.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز