عرض لعطلة اليوم الوطني بماندارين أورينتال جميرا

المصدر: (دبي- البيان)

أطلق ماندارين أورينتال جميرا، دبي عرضاً لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة في اليوم الوطني مع إقامة فاخرة وتجربة رائعة للضيوف من جميع الأعمار.

وتم تصميم غرف وأجنحة المنتجع لتوفر إطلالات على أفق المدينة المتلألئ والمياه النقية للخليج العربي. ويمكن الاختيار بين مجموعة مختارة من المطاعم، كما يمكن زيارة السبا والاختيار من قائمة للعلاجات المميزة. ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية في نادي الأطفال.

ويقدم ماندارين أورينتال جميرا، دبي سعر إقامة حصرياً بخصم يصل إلى 20٪ عند حجز إقامتهم لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ومجموعة ماندارين أورينتال الحاصدة هي الجهة المالكة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة في العالم. وأخذت المجموعة ذات الأصول الآسيوية في النمو لتصبح اسماً تجارياً عالمياً، حيث يبلغ عدد المنشآت التي تديرها اليوم 33 فندقاً وسبعة مساكن في 23 بلداً ومنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز