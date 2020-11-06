إطلاق منصة معلومات مشاريع ريادة الأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت إنفيستيرا، منصة الجيل الجديد لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، منصة إنفيستيرا التي تشكل أحدث إضافاتها، وتأتي استجابةً لمتطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف المنصة إلى توفير معلومات شاملة حول أحدث تطورات السوق وأخبار المستثمرين، فضلاً عن طرح فرص استثمارية في الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمود سليمان، مدير شركة إنفيستيرا لإدارة الاستثمارات: «يوفر معظم مزودي عمليات تحليل البيانات حلولاً أساسيةً مثل أدوات التتبع والأخبار والملفات التعريفية وتحليلات أو معلومات حول المنافسين، لكن ينقصهم تقديم باقة متكاملة من المعلومات المالية التي تعتبر عاملاً جوهرياً بالنسبة لمدراء المحافظ الاستثمارية .

وتقدم منصة إنفيستيرا تغطيةً للشركات الناشئة والخاصة والعامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب باقة من المعلومات المالية المصممة خصيصاً للمؤسسات المالية والمستثمرين». وأبرمت المنصة شراكةً مع «كرنش بيس»، قاعدة البيانات العالمية لتكنولوجيا المعلومات .

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