مؤتمر افتراضي استشاري حول صلاحية الطيران

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني المؤتمر الافتراضي الاستشاري لصلاحية الطيران مؤخراً في نسخته الثالثة والعشرين بحضور ما يقارب من 100 مشارك من مختلف شركات الطيران بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بسلامة الطيران في مرحلة استئناف التشغيل، ويأتي هذا المؤتمر تماشياً مع سياسة الهيئة لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الطيران بالدولة في ضوء الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كوفيد 19.

وتم خلال المؤتمر عرض المنهجية التي تبنتها الهيئة لمساندة شركات الطيران في تخطي الأزمة والتصدي للخسائر الناجمة عن توقف التشغيل، وقال سيف السويدي - مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «ستظل الهيئة دائماً داعماً رئيسياً لقطاع الطيران في الدولة، ونحن على يقين بأننا سنتخطى هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الطيران المدني ونعود بقوة اكبر من السابق، مع التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات التي تؤكد ريادة الدولة ومكانتها كمركز حيوي للحركة الجوية في المنطقة والعالم».

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