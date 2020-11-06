2.9 مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 898 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 176.48 مليون درهم، و854 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة سيح شعيب 2 كونها أهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 171 مبايعة بقيمة 257 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم والثالثة المركاض بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.14 مليار درهم منها 60 رهن أراض بقيمة 589.85 مليون درهم و240 رهن فلل وشقق بقيمة 549.66 مليونا، أهمها في ند حصة بقيمة 200 مليون درهم ورهن في البرشاء جنوب الثانية، بقيمة 116 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 141.86 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة، بـ 31 مليونا.

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