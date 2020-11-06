282.8 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين» في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، صافي ربح 282.8 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 45.5 %، مقارنة مع 194.4 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 32.7 %، مقارنة مع 30.8 % خلال الفترة نفسها من عام 2019، وارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 44.0 %، ليبلغ 394.7 مليون درهم، وارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 125.5 %، ليبلغ 201.8 مليون درهم، وبلغ صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى، 85.0 مليون درهم، مقارنة مع 106.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 6.2 %، ليصل إلى 3.17 مليارات درهم، مقارنة مع 2.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية، باستثناء مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بنسبة 4.1 %، لتبلغ 172.2 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة: «لقد مكنتنا إجراءاتنا الاستراتيجية، من تحقيق أداء مالي قوي، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام، وتمكنا من استقطاب العديد من الأعمال الجديدة والهامة، الأمر الذي مكننا من المضي قدماً في مسيرة النمو، وواصلنا العمل أيضاً في مبادراتنا الرقمية.

سنواصل خلال المرحلة المقبلة، مسيرة تطوير الخدمات والمنتجات، بالاستفادة من أفضل الابتكارات الرقمية التي تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة».وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: «يأتي هذا الأداء نتيجة لسياسات وأطر العمل الشاملة للاكتتابات الفنية، بالإضافة إلى القاعدة الواسعة من العملاء المخلصين، وجهودنا المتواصلة لتوفير أعلى معايير خدمة العملاء».

وجاء الارتفاع في أقساط التأمين، نتيجة النمو الذي شهدته أعمال التأمين التجارية، التي سجلت زيادة بنسبة 12.8 %، كما حققت نمواً 5 % في أعمال التأمين على الأفراد، خلال الربع الثالث.

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