13 مليوناً أرباح «ديار» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة ديار للتطوير، إيرادات بقيمة 288.1 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 13.1 مليون درهم، لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة:

«نجحت الشركة في المحافظة على كفاءة عملياتها التشغيلية، واستمرار العمليات الإنشائية في المشاريع السكنية قيد الإنشاء، بالإضافة إلى عودة النشاط تدريجياً لقطاع الضيافة، مع تخفيف القيود المفروضة على السفر.

حيث نعمل مع شركائنا في إدارة الفنادق، على ضمان توفير أعلى معايير السلامة في فنادقنا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية». وأضاف: «قمنا خلال الفترة الماضية، بتعيين المقاول الرئيس لمنطقة نور في المشروع السكني «ميدتاون من ديار»، والذي بدأ العمل فعلياً في المشروع، لإضافة 7 مبانٍ سكنية، بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في العمليات الإنشائية لمشروع «بيلا روز» السكني في البرشاء جنوب، والذي من المتوقع إنجازه في نهاية هذا العام، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90 %».

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