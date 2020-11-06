«مبادلة» تعزّز محفظتها في العلوم الحياتية بالاستثمار في «إنفيجن»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت غلوبل هيلثكير اوبورتيونيتيز (جي إتش أو كابيتال بارتنرز إل إل بي)، الشركة الأوروبية المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، عن تعزيز استثماراتها في مجموعة إنفيجن فارما قروب (إنفيجن)، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات العلمية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأنجزت «جي إتش أو»، هذه الصفقة الاستثمارية، بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين، تقوده شركة مبادلة للاستثمار، ويضم كلاً من «هاربرفيست بارتننرز» و«نورثويسترن ميتشوال»، بهدف الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو، فيما خرجت شركة «أرديان»، بعد شراكة ناجحة مع «إنفيجن» و«جي اتش أو»، استمرت 4 سنوات.

تعمل «إنفيجن»، منذ تأسيسها عام 2001، على تقديم الدعم لشركات تصنيع الأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية، في تسويق منتجاتها الجديدة، وذلك من خلال رسم الاستراتيجيات الطبية، ووضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للنشر والترويج. وتستفيد الشركة من منصتها التقنية iEnvision®️ في دعم الاستراتيجيات الطبية، والبحوث الخاصة ببرامج التسويق، لمساعدة شركات صناعة الأدوية في أعمالها.

وحققت «إنفيجن» نمواً كبيراً على مدى الـ 19 عاماً الماضية، من خلال عدد من عمليات الاستحواذ المهمة في مجال الاستراتيجية الطبية، واقتصاديات الصحة والتسويق، واستخدام العلوم السلوكية في نشر المعلومات. وقد عزز ذلك من حضورها العالمي، حيث يعمل لديها اليوم أكثر من 800 موظف عبر 14 مكتباً حول العالم، تشمل أستراليا واليابان وصربيا والمجر.

واستفادت شركة «جي إتش أو» من شراكتها مع «إنفيجن»، والتي امتدت لمدة 4 سنوات، في تعزيز مسيرة نموها، وتوفير الدعم لمواصلة التوسع في الأعمال. وسوف تواصل «إنفيجن» نشر تقنية iEnvision، المملوكة لها، من أجل توسعة نطاق خدماتها في مجالي حلول المنصات وقدرات التواصل الاستراتيجي، ومن المنتظر أن تتمكن من تحقيق المزيد من النجاح، من خلال التكامل بين هذين العنصرين.

ومن المتوقع أن تلعب الاستحواذات دوراً مهماً في تقديم خدمات متميزة ومتنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

وقال دايفد تومبسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن: «ارتبطنا بشراكة مع جي إتش أو، امتدت لأربع سنوات، ونحن سعداء بأنهم قرروا تعزيز هذه الشراكة، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة. نحن ملتزمون بتوسعة نشاطنا على امتداد خدمات الرعاية الصحية، وبصفة خاصة الشؤون الطبية، بهدف تعزيز قدرات الأطباء على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى».

وقال الشركاء في جي إتش أو كابيتال: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا الناجحة مع دايفد وفريقه. لقد تعرفنا إلى شركة إنفيجن عن قرب، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتها على تقديم خدمات وتقنيات فريدة من نوعها. ونتطلع لدعم هذا الفريق الطموح، عبر مرحلة النمو التالية، وترسيخ مكانة إنفيجن كشريك استراتيجي مفضل في مجال خدمات الشؤون الطبية والاتصالات والخدمات الاستشارية».

وأضاف برايان هيبيرب، الرئيس المشارك والمؤسس في شركة إنفيجن، إن القرار الذي اتخذته شركة جي إتش أو كابيتال، بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إنفيجن، يؤكد قناعتها وثقتها في أعمالنا ورؤيتنا. سوف نتعامل مع فريق لديه معرفة وافية بقطاع الرعاية الصحية، وبطبيعة أعمالنا، ولديه علاقة طيبة، بقيادة شركتنا، ويمكنه أن يقدم مساهمة إيجابية لخطة أعمالنا الجديدة للسنوات الخمس القادمة.

وحصلت «جي إتش أو» على استشارات من «روبس آند جراي» و«ألفاريز آند مارسال»، كما حصلت «إنفيجن» على استشارات من «إيروين ميتشل» و«إي واي»، وحصلت «أرديان» على استشارات من «روثسيلد آند كمباني» و«وويل. جوتشال آند مانجس».

تعاون وثيق

قال برونو لادرير، الرئيس التنفيذي لشركة أرديان باي آوت في المملكة المتحدة: «لقد عملنا طوال السنوات الأربع الماضية، في تعاون وثيق مع إدارة «إنفيجن» و«جي إتش أو»، لدعم نمو الشركة.

وإضافة خدمات جديدة، من خلال الاستحواذ من أجل تعزيز الخدمة المقدمة لعملائها. لقد حقق هذا الاستثمار الأول لفريق باي آوت في المملكة المتحدة، نجاحاً كبيراً، ونحن على ثقة بأن المرحلة القادمة في مسيرة إنفيجن، سوف تعزز مكانتها كشريك موثوق ومفضل في مجال خدمات الشؤون الطبية لشركات الصناعة الدوائية».

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