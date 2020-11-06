«سلطة دبي المالية» تفتح التسجيل في رخصة الابتكار

المصدر: (دبي- البيان)

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب المشاركة في «دورة شتاء 2021»، حيث سيتم دعوة الشركات المقبولة للالتحاق ببرنامج السلطة التنظيمي «برنامج رخصة اختبار الابتكار».

ووجهت السلطة الشركات بتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني، خلال الفترة من 1 ولغاية 30 نوفمبرالجاري، ويجب تقديم شرح واضح حول الخدمة المبتكرة المقترحة، وستقوم السلطة بالإعلان عن الشركات المقبولة في الدورة بتاريخ 16 ديسمبر، لتتمكن الشركات المتأهلة من تقديم طلبات للحصول على الرخصة بحلول 17 يناير 2021.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى السلطة: «في شهر يوليو الماضي، تم قبول أكبر عدد من الشركات للالتحاق بالدورة الصيفية للبرنامج. وهذا هو أكبر دليل على أنه رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة، لا يزال مركز دبي المالي العالمي يحقق النمو المستمر».

منذ إطلاق برنامج رخصة اختبار الابتكار، تقدمت 82 شركة للالتحاق بالبرنامج، وتم قبول 38 شركة منها.

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