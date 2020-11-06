تخفيضات كبيرة على الذهب والمجوهرات في «ديوالي»

المصدر: دبي- البيان

تواصل دبي احتفالاتها بمهرجان الأضواء «ديوالي»، من خلال تقديم مجموعة من العروض الترويجية الاستثنائية على المجوهرات، وهو ما يمنح سكان دبي وزوارها فرصة الحصول على هدايا رائعة للمناسبات الخاصة.

وتشمل هذه العروض المميزة عدداً كبيراً من مراكز التسوّق ومتاجر التجزئة المستقلة، التي تقدّم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتشمل قطع المجوهرات وتصاميم الذهب المتميّزة، والأزياء التقليدية والعصرية من أكبر العلامات التجارية وأشهر المصممين، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية الأنيقة وغيرها الكثير.

100 متجر

تُعدّ مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الوجهة المثالية لشراء المجوهرات وقطع الذهب الفاخرة، خلال مهرجان ديوالي، وذلك في أكثر من 100 متجر بدبي.

حيث تقدّم مجموعة كبيرة من التخفيضات. ويمكن للمتسوقين الدخول في سحب للفوز بقسائم شرائية، بقيمة إجمالية تصل حتى 100 ألف درهم عند إنفاق 500 درهم في أي من المتاجر المشاركة، كما تقدّم المجموعة عرض «اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

ويتميز عرض الذهب مقابل الذهب بأن المتسوقين لا يدفعون أي رسوم تصنيع على المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراطاً، ويتضمن عرض المشغولات الذهبية حصول المتسوقين على هدية مجانية من المجوهرات عند الشراء من تشكيلة محددة من المجوهرات، وتسري العروض حتى 21 نوفمبر.

مراكز التسوق

وتقدّم مجموعة مراكز التسوق في دبي الفرصة للمتسوقين الدخول في سحب للفوز بجوائز من الذهب بقيمة 100 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم في أي من المتاجر المشاركة. وسيحصل 20 فائزاً من سعداء الحظ على 20 جراماً من الذهب لكل منهم خلال مهرجان ديوالي.

وتشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة مركز مجمع بوابة الخيل والعربي سنتر وباي أفينيو وبرجمان ودبي أوتليت مول والواحة مول وتايم سكوير سنتر وذا مول والريف مول. ويستضيف سيتي سنتر الشندغة سوق ديوالي بالشراكة مع كارفور، والذي يقدم تخفيضات حصرية على مجموعة كبيرة من المنتجات والأزياء والهدايا الخاصة باحتفالات مهرجان الأضواء.

ويمنح كل من سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة المتسوقين فرصة الفوز بنصف كيلوجرام من الذهب، ويحظى سكان دبي وزوارها، الذين ينفقون 200 درهم في أي من مركزي التسوق حتى 14 نوفمبر بفرصة المشاركة في سحب تسوق واربح. ويستضيف سيتي سنتر الشندغة أيضاً لعبة سبين آند وين للمتسوقين، الذين ينفقون 200 درهم في أي متجر، ويحصلون على رمز إلكتروني من مكتب خدمة العملاء، لتدوير عجلة موجودة في اللعبة للفوز بجوائز مضمونة.

ويقدم دبي فستيفال بلازا مول جوائز نقدية للسكان والزوار المحظوظين من المتسوقين الراغبين بالاستفادة من العروض الترويجية الرائعة في إطار الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي»، ويمكن استرداد الجوائز عبر تطبيق فستيفال ريواردس للهواتف الذكية حتى 30 نوفمبر.

مكافآت وحسومات

وتقدّم مجوهرات أميرة للمتسوقين عقداً أو سواراً أو أقراطاً ذهبية، عند شرائهم مجوهرات ألماسية قيمتها بين 3,000 و10,000 درهم حتى 28 نوفمبر.

ويمكن للمتسوقين الفوز بعقد فضي عند شرائهم ذهباً بقيمة 3,000 درهم، والفوز بعقد ذهبي أو أقراط ذهبية عند شرائهم ذهباً بقيمة 6,000 درهم، والفوز بسوار ذهبي عند إنفاقهم 10,000 درهم. وتقدّم بريما للألماس تخفيضات بنسبة 75 % على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس. أمّا مجوهرات جوهرة فتقدّم حسومات بقيمة 50 في المئة على مجموعة مختارة من المجوهرات من 6 وحتى 21 نوفمبر.

دبي للتصميم

وتتزامن احتفالات ديوالي هذا العام مع أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام في حي دبي للتصميم بدءاً من 9 وحتى 14 نوفمبر في بيئة آمنة في الهواء الطلق، حيث يمنح المتسوقون الفرصة لاستكشاف أفضل التصاميم المعاصرة للاحتفال بمهرجان الأضواء. ويسلط أسبوع دبي للتصميم الضوء هذا العام على مجموعة من الحرفيين والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة ومنتجي المأكولات المستقلين.

ويشكل سوق رايب بموقعة في أكاديمية بارك بمنطقة أم سقيم، وجهة مثالية للتسوق واستكشاف المنتجات المتنوعة مع بداية الطقس المعتدل، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل والمجوهرات وغيرها الكثير.

ويحتضن السوق مجموعة رائعة من الحرفيين والمبدعين، الذين يقدمون عروضاً وهدايا جميلة تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء. ويتزامن السوق الأسبوعي مع احتفالات ديوالي لهذا العام، حيث يُقام من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساء يوم 14 نوفمبر.

أطباق متنوعة

يقدّم تطبيق زوماتو عرضه الخاص بمهرجان الأضواء مع تخفيضات كبيرة في أكثر من 200 وجهة من أشهر مطاعم دبي الهندية وجنوب الآسيوية والعالمية حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتخفيضات 15 - 40% على تجارب تناول الطعام داخل المطعم وأكثر من 50% للطلبات عبر الإنترنت بقيمة لا تقلّ عن 20 درهماً.

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