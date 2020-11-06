دبي خيارات متعددة للاستمتاع في الهواء الطلق

المصدر: دبي- البيان

تقدم دبي مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة، التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، والتي تتيح للجميع من عائلات وأفراد وأطفال قضاء أوقات ممتعة للغاية، حيث تتنوّع الخيارات لتضمن لهم الاستمتاع ما أمكن بأنشطة موسم الشتاء، سواء كان ذلك بممارسة الرياضة في الخارج أو التنزه أو تجربة أو استكشاف مناطق جديدة.

ومن بين أبرز الأنشطة التي تحلو تجربتها خلال الأجواء المعتدلة حالياً، التنزه في إحدى حدائق المدينة الخلابة، حيث يحفل يوم النزهة بتجارب ممتعة للغاية تبعث في النفوس سعادة غامرة، وبإمكان الأشخاص ممارسة أحد الأنشطة الرياضية أو الترفيهية. وتتنوع الأنشطة، التي يمكن القيام بها خلال هذه الفترة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، وهي تشمل:

زيارة الحدائق

تتيح دبي الكثير من خيارات الحدائق ومن بينها: حديقة زعبيل، القريبة من مركز دبي التجاري العالمي، فضلاً عن حديقة البرج، التي تتميز بإطلالتها الرائعة على برج خليفة ونافورة دبي. وهناك حديقة شاطئ الممزر، التي تضم العديد من المساحات الخضراء الواسعة، ومناطق اللهو الرائعة للأطفال وأيضاً حديقة الصفا الرائعة.

وكذلك حديقة الخور التي تضم التلفريك، فضلاً عن مدينة الطفل. وهناك حديقة مشرف، التي تتميز بوجود القرية الدولية، التي تحتوي على العديد من نماذج المساكن العربية والأجنبية. كما تضم الحديقة العديد من المرافق الترفيهية والملاعب والمساحات الخضراء ومناطق مخصصة لركوب الخيل.

وهناك حدائق أخرى تتيح بدورها تجارب مختلفة ومن بينها سفاري دبي بارك، التي تضم نحو 3 آلاف حيوان من أنواع مختلفة. كما يمكن زيارة حديقة التماسيح في دبي، والتي تتضمن العديد من أنواع التماسيح المختلفة، وأبرزها تمساح النيل الضخم، الذي يعد أكبر مخلوق يعيش في المياه العذبة على كوكب الأرض.

من جانبها، تعتبر «ميراكل جاردن دبي» أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع، وهي تضم مجموعة رائعة من المباني والمعالم والمجسمات الشهيرة المكسوّة بأكثر من 150 مليون زهرة ونبتة من 120 نوعاً مختلفاً تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم.

الشواطئ والحدائق المائية

تمتاز دبي بشواطئها الجميلة ومن بينها شاطئ «سنسيت بيتش»، الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس والإطلالة الرائعة على برج العرب. كما يمكن الاستمتاع بـ«ذا بييتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، الذي يضم مجموعة من المطاعم والفنادق والاستراحات والأماكن الترفيهية المخصصة للعائلات.

ويجذب شاطئ «كايت بيتش» هواة ركوب الأمواج والرياضات الشاطئية، ويوفر العديد من الأنشطة المائية وغيرها، ويضمّ منطقة مخصصة للأطفال. كما يمكن الاستمتاع بشاطئ الممزر الكبير، الذي يوفر بيئة مناسبة للاسترخاء والسباحة، وهناك مساحة خضراء شاسعة مع مسارات للمشي وللدراجات للوصول إلى الرمال البيضاء، ويعدّ وجهة مثالية للعائلات.

وإلى جانب الشواطئ هناك الحدائق المائية، التي يمكن قضاء وقت ممتع بها، حيث يمكن زيارة حديقة ليجولاند المائية في دبي باركس آند ريزورتس، أو حديقة أكوافينتشر المائية الواقعة في منتجع أتلانتس النخلة، والتي تُعَدّ أكبر حديقة مائية في دبي.

حيث تضمّ مجموعة من أكثر المنزلقات تشويقاً في العالم. وهناك حديقة وايلد وادي المائية في دبي، التي تقدم أروع التجارب المليئة بالتشويق والحماس للصغار والكبار. كما يمكن الذهاب إلى لاجونا ووتر بارك، التي تعتبر أحدث الحدائق المائية في الإمارات.

مغامرات

• منطقة حتا: تقدّم هذه الوجهة الجبلية الكثير من التجارب المميزة منها التنزه سيراً على الأقدام، وكذلك ركوب الدراجات الهوائية الجبلية، فضلاً عن ركوب قوارب الكاياك في بحيرة «حتا» الهادئة، فيما يشمل «حتا وادي هب» منتزه «حتا دروب إن»، الذي يُعدّ الأول من نوعه للقفز المائي في آسيا، ويقدّم العديد من الأنشطة المشوقة.

• سكاي دايف دبي: يمكن اختبار إحدى المغامرات المُفضّلة لدى السيّاح وسكّان دبي مع «سكاي دايف دبي»، حيث تستطيع القفز في الهواء بينما تتأمّل المناظر الخلّابة لجزيرة نخلة جميرا، وإن كنت تخوض هذه التجربة للمرة الأولى يمكنك القفز برفقة مدرب محترف للاستمتاع بتجربة آمنة.

• إكس لاين: يمكن تجربة مغامرة الانزلاق على «إكس لاين»، الذي يُعتبر أطول مسار انزلاقي في العالم والكائن في دبي مارينا مول.

• منطاد الهواء: تُعد تجربة منطاد الهواء من أشهر التجارب في دبي، إذ تستقطب كل من يرغب بمشاهدة المناظر الخلابة للكثبان الرملية في صحراء دبي، والتقاط أجمل الصور التذكارية.

أنشطة رياضية

يحلو خلال هذه الأشهر لا سيما في نوفمبر وديسمبر ممارسة رياضة المشي والركض، حيث تتوفر الكثير من المسارات ذات الأرضيات المطاطية، كما أن هناك مسارات مخصصة للدراجات الهوائية أيضاً.

كما تنظم المدينة «تحدي دبي للياقة»، الذي تم تصميم أنشطته، لتناسب جميع الفئات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ولتحسين صحة أفراد المجتمع، وحثهم على اتباع نمط حياة صحي، ومنحهم فرصة المشاركة بسهولة في مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة كونها أولوية قصوى طوال فترة التحدي. وتنشط خلال فترة التحدي إقامة الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق، والتي يمكن ممارستها بكل سهولة.

تسوق بالهواء الطلق

تتميز دبي بأسواقها التقليدية العريقة مثل سوق الذهب وسوق مرشد وسوق نايف وأسواق التوابل والأقمشة والعطور، إلى جانب الأسواق الحديثة التراثية مثل سوق مدينة جميرا، المكان المثالي للعثور على أروع التذكارات، والفنون، والتماثيل المنحوتة، والسجاد التقليدي، والأوشحة الحريرية والتحف، والأزياء والمجوهرات في أجواء شرق أوسطية تقليدية، علاوة على سوق الفهيدي وغيرها من الأسواق المميزة. إضافة إلى ذلك تتيح القرية العالمية التي تم افتتاحها مؤخراً فرصة الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة لما تحتويه من أجنحة تمثل دول العالم المختلفة.

تجارب في الصحراء

تُقدّم صحراء دبي الواسعة فرصاً عديدة للاستمتاع بمغامرات شيّقة كالقيام بجولات على متن سيارة رباعية الدفع أو دراجة رباعية أو اختبار مغامرة التزلّج على الرمال. ويمكن حجز رحلة سفاري في الصحراء وتجربة مخيم على الطراز البدوي مع تناول عشاء فاخر، وكذلك الاستمتاع بالعروض الترفيهية التقليدية والموسيقى الممتعة.

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