التضخم يواصل الانكماش للشهر 21

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.36% على أساس سنوي، خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل انكماشها للشهر الـ 21 على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.96 نقاط في سبتمبر الماضي مقابل نحو 108.53 نقاط في سبتمبر 2019، وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.5% مقارنة بنحو 106.5 نقاط في أغسطس السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 5 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.03% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 3.07% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 6.92%، والترويج والثقافة 28.08% والسلع والخدمات المتنوعة 1.81%.

بينما ارتفع على أساس سنوي 7 مجموعات تتصدرها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 4.2% والتبغ بنسبة 6.11% والملابس والأحذية 5% والتعليم 0.4%، والاتصالات 0.32%، وخدمات الصحة 0.09%، والمطاعم والفنادق 3.11%.

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