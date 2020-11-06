5.37 مليارات درهم فائض الميزان التجاري للإمارات مع 4 دول خليجية في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع 4 دول خليجية 5.37 مليارات درهم خلال الربع الأول 2020.

وجاء الفائض المسجل في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع صادرات الإمارات إلى الدول الأربع لمستوى 17.83 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري فيما بلغت قيمة وارداتها من هذه الدول 12.46 مليار درهم تقريباً، وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعزز هذه الأرقام من مكانة الدولة كبوابة رئيسية للتجارة ليس في منطقة الخليج فقط، بل أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

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