«الأوراق المالية» تُحقق مع مكاتب تدقيق

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع التحقيق مع عدة مكاتب للتدقيق الخارجي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات المهنية المحددة وفقاً لقانون الشركات ومعايير التدقيق الدولية، وكذلك بناءً على التحفظات والملاحظات الجوهرية الواردة في تقاريرها.

وأضافت الهيئة في تعميم أمس، أنها ستقوم على ضوء التحقيقات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي في اعتماد وتقييم جودة أعمال مكاتب التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة إيقاف شركة «إليميتس» عن مزاولة أعمال الوساطة مع استمرار وجود عجز في حسابات العملاء.

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