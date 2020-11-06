دبي ضمن الوجهات الأكثر شعبية عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «إيغل أون لاين» الأوغندي أن دبي تعد من أكثر الوجهات شعبية على مستوى العالم، نظراً لما تتمتع به من شواطئ مشمسة وأنشطة تراثية ومرافق ضيافة وترفيه ذات مستوى عالمي.

وذكر الموقع في تقرير أنه في عام 2019 استقبلت دبي 16.7 مليون زائر، كما استضافت مئات الاجتماعات والمعارض العالمية، فضلاً عن الأحداث الرياضية والترفيهية.

وقال التقرير إن دبي كانت واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على «ختم السفر الآمن» والذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، ويعكس هذا الإجراء التقدير العالمي للإجراءات المتبعة في المدينة من تدابير وقائية واحترازية كان لها الدور الكبير في التصدي لوباء «كورونا» والحد من انتشاره ولحماية المسافرين.

وأفاد التقرير بأن «طيران الإمارات» تمنح المسافرين من أوغندا الفرصة للسفر بشكل أفضل إلى دبي مع عرض خاص لجميع درجاتها؛ الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال والدرجة الأولى. مضيفاً أنه يمكن للمسافرين من أوغندا الذين يخططون لرحلة إلى دبي الاستمتاع بأسعار خاصة على السفر بالإضافة إلى الأمتعة الزائدة.

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