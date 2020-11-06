توجيهات محمد بن زايد أثمرت التعافي الاقتصادي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مصرف الإمارات المركزي أهمية الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب «فخر الوطن»، لدعم خطط نمو واستقرار الاقتصاد الوطني خلال جائحة كورونا «كوفيد19». وقال المصرف المركزي في بيان أمس: إن توجيهات سموه لدعم الاقتصاد والنظام المالي لدولة الإمارات خلال جائحة «كورونا» كان لها أكبر الأثر في التعافي الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً.

وأعرب معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي عن اعتزازه بالتقدير الذي وجهه مكتب «فخر الوطن» إلى المصرف المركزي، قائلاً:

إن الفضل في النجاح غير المسبوق الذي حققته الإمارات في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، يعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤيته الثاقبة وقراراته السديدة، حيث كانت مقولة سموه «لا تشلون هم» نبراساً لكل المسؤولين لاتخاذ الخطوات الجريئة والقرارات السريعة والصائبة لاحتواء الأزمة.

وكان مكتب «فخر الوطن» قد كرم المصرف المركزي الشهر الماضي تقديراً للجهود الجبارة التي قام بها ضمن جهود حكومة الإمارات للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث اعتمد المصرف المركزي حزمة تحفيزية واسعة النطاق شملت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وتوجت تلك الجهود باعتبار المصرف المركزي أحد أبطال خط الدفاع الأول للدولة لدوره الفعال وإجراءاته السريعة لدعم اقتصاد الإمارات ونظامها المالي.

ونجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات «كوفيد-19»، وأكّد المصرف المركزي أن جميع البنوك الإماراتية الوطنية إلىجانب البنوك الأجنبية العاملة في الدولة المشاركة في خطة الدعم قد لعبت دوراً فعالاً في تقديم الدعم المالي للأُسر والشركات والقطاع المالي بشكل عام، مما ساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الوطني.

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