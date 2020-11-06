تعاون بين «بورصة الذهب» وكلية الأفق الجامعية

المصدر: (دبي ـ البيان)

وقّعت كلية الأفق الجامعية مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتوفير فرص المنح الدراسية للطلاب الجامعيين والخريجين.

وبموجب الاتفاقية سيتبادل الطرفان المعرفة ويوفران لأعضاء البورصة وعائلاتهم فرصة متابعة التعليم العالي في كليتي إدارة الأعمال وعلوم تقنية المعلومات التابعتين لكلية الأفق الجامعية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع افتراضي بحضور د. محمد عنيرات، نائب رئيس الكلية، ونخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصة ومنهم ليس ميل، الرئيس التنفيذي، وعبدالله الهرموزي، رئيس قسم المشاركة والتواصل المجتمعي، وسيد بيكاب، المدير التجاري، وناقشوا إطلاق برنامج المنح الجامعية.وقال الدكتور محمد عنيرات: «نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لمسيرة طويلة من التميز الأكاديمي والتعليم النوعي. وستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمسيرة تطوير البرامج الأكاديمية».

وقال ليس ميل: «يتماشى توقيع الاتفاقية مع رؤيتنا لتوسيع برنامج التواصل والمشاركة، حيث نركز جهودنا على تزويد المشاركين في السوق بفرص تساعدهم في تطوير حياتهم المهنية».

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