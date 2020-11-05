دراسة: تجار التجزئة يتكيفون مع سلوكيات المستهلكين الجديدة بعد الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أظهر استبيان صادر عن شركة «إيمرسون كوميرشال أند ريزيدنشل سوليوشنز»، أن المستهلكين تغيرت عاداتهم للتسوق بشكل كبير، كرد فعل لجائحة «كوفيد-19»، مما فرض ضغوطاً على تجار التجزئة للتكيف مع أنماط الاستهلاك الجديدة.

وذكر أكثر من 8 من أصل 10 (بما نسبته 81%) من المشاركين في الاستبيان أنهم يولون اهتمامًا كبيراً بأساليب الاحتفاظ بالطعام في درجات حرارة آمنة طيلة مراحل سلسلة التوريد أثناء النقل والتخزين.

ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على التركيز الحثيث على تجار التجزئة والمتاجر والموردين للتصميم والاستثمار في تكنولوجيا، وعمليات البنية التحتية، لسلسلة التبريد والاجراءات المتعلقة بها، ما يضمن نضارة وسلامة الأغذية تلبية لتوقعات المستهلكين.

وأضاف الاستبيان: يولي المستهلكون اهتماماً أكبر بسلامة الغذاء، بيئة التسوق الصحية ومعدات التبريد عالية الجودة مقارنة بالأسعار المنخفضة، مما كانوا يفعلون في الوقت الذي سبق انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19».

وعلى الرغم من أن 72% من المشاركين بالاستبيان يخططون للعودة إلى الشراء من المتاجر الفعلية والأسواق المركزية الضخمة (السوبر ماركت والهايبر ماركت) بمجرد إزالة القيود المفروضة بسبب الجائحة، متوقعين بالوقت ذاته استمرارية ضمان جودة الطعام ونضارته، تبين أن غالبية المشاركين من الهنود والصينيين بأنهم سيواصلون شراء الأطعمة الطازجة من المنصات الإلكترونية.

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