السفير الأمريكي في زيارة لمركز دبي للسلع لتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والإمارات

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيليب فراين، القنصل العام للولايات المتحدة في الدولة، اليوم في مقره لعقد اجتماع مع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وخلال الاجتماع، أطلع بن سليم السفير على تقرير القيادة الفكرية الرائد الذي أصدره مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً بعنوان "مستقبل التجارة"، والذي يقدم مجموعة من التوصيات للحكومات وصانعي السياسات والشركات لتعزيز التجارة العالمية بمقدار 18 تريليون دولار أمريكي (66 تريليون درهم إماراتي) خلال العقد القادم. وناقش الجانبان أيضاً سبل التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة ومؤسسات من الولايات المتحدة وتشكيل تحالفات استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 600 شركة أمريكية، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الأمريكي بدبي.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "توضح زيارة سعادة السفير لبرج الماس أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مميزة واستراتيجية ومتينة. وكما تؤكد المناقشات المثمرة التي عقدت اليوم مدى أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. يعد مركز دبي للسلع المتعددة والذي يضم ما يقارب 600 شركة أمريكية، قناة رئيسية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم".

وأضاف: "ومع ذلك، لا تزال أمامنا الكثير من الفرص الواعدة في السوق الأمريكية. سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة في المستقبل على توثيق علاقاته أكثر من أي وقت مضى مع الشركات الأمريكية وسيسعى إلى زيادة عدد الشركات الأعضاء في المركز من الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، وذلك عن طريق زيادة الفرص التجارية المتوفرة من خلال الخدمات المهنية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والماس والقهوة والشاي وغيرها. لدى مركز دبي للسلع المتعددة خطة نمو طموحة والتي ستواصل على ترويج دبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأمريكي وربط الشركات الأمريكية بالتدفقات التجارية".

وقال جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: " تهنئ حكومة الولايات المتحدة مركز دبي للسلع المتعددة على تحوله إلى مركز تجاري عالمي المستوى والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة."

وعقب الاجتماع، رافق بن سليم السفير راكولتا جونيور في جولة في بورصة دبي للماس، وهي منشأة حديثة لمناقصات الماس موجودة في برج الماس. وباعتبارها أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم، تضطلع إمارة دبي بدور حيوي في سلسلة توريد الماس، وهي بالتالي تلعب دوراً هاماً في إدخال الأحجار الثمينة إلى الولايات المتحدة، التي تعتبر أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية للماس في العالم.

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