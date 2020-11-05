"مبادلة" تعزز محفظتها الاستثمارية بمجال العلوم الحياتية بالاستثمار في "إنفيجن فارما"

المصدر: وام

شاركت "مبادلة للاستثمار" بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين في إنجاز صفقة استثمارية لصالح غلوبل هيلثكير اوبورتيونيتيز "جي اتش أو كابيتال بارتنرز إل إل بي" الشركة الأوربية المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعزيز استثماراتها في مجموعة إنفيجن فارما قروب "إنفيجن" المتخصصة في مجال خدمات الاتصالات العلمية.

وأنجزت "جي اتش أو" صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إنفيجن بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين يضم شركة مبادلة للاستثمار و"هاربرفيست" و"نورثويسترن ميتشوال كابيتال" بهدف الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو فيما خرجت شركة "أدريان" بعد شراكة ناجحة مع "إنفيجن" و"جي اتش أو" استمرت 4 سنوات.

وتعمل "إنفيجن" منذ تأسيسها عام 2001 على تقديم الدعم لشركات تصنيع الأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية في تسويق منتجاتها الجديدة وذلك من خلال رسم الاستراتيجيات الطبية ووضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للنشر والترويج.

وتستفيد الشركة من منصتها التقنية iEnvision في دعم الاستراتيجيات الطبية والبحوث الخاصة ببرامج التسويق لمساعدة شركات صناعة الأدوية في أعمالها.

وحققت "إنفيجن" نمواً كبيراً على مدى الـ 19 عاماً الماضية من خلال عدد من عمليات الاستحواذ المهمة في مجال الاستراتيجية الطبية واقتصاديات الصحة والتسويق واستخدام العلوم السلوكية في نشر المعلومات.

وقد عزز ذلك من حضورها العالمي حيث يعمل لديها اليوم أكثر من 800 موظف عبر 14 مكتباً حول العالم تشمل أستراليا واليابان وصربيا والمجر.

واستفادت شركة "جي إتش أو" من شراكتها مع "إنفيجن" والتي امتدت لمدة 4 سنوات في تعزيز مسيرة نموها وتوفير الدعم لمواصلة التوسع في الأعمال.

وتواصل "إنفيجن" نشر تقنية iEnvision المملوكة لها من أجل توسعة نطاق خدماتها في مجالي حلول المنصات وقدرات التواصل الاستراتيجي ومن المنتظر أن تتمكن من تحقيق المزيد من النجاح من خلال التكامل بين هذين العنصرين.

ومن المتوقع أن تلعب الاستحواذات دوراً مهماً في تقديم خدمات متميزة ومتنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم الأمر الذي من شأنه تعزيز موقع "إنفيجن" كشريك استراتيجي مفضل لشركات الصناعات الدوائية في مجال الشؤون الطبية.

وقال دايفد تومبسون الرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن: "لقد ارتبطنا بشراكة مع جي اتش أو امتدت لأربع سنوات وسعداء بتعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى مرحلة جديدة "مؤكدا الالتزام بتوسعة النشاط على امتداد خدمات الرعاية الصحية وبصفة خاصة الشؤون الطبية بهدف تعزيز قدرات الأطباء على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال الشركاء في جي اتش أو كابيتال: "لقد تعرفنا على شركة إنفيجن عن قرب ولدينا ثقة كبيرة في قدرتها على تقديم خدمات وتقنيات فريدة من نوعها ونتطلع لدعم هذا الفريق الطموح عبر مرحلة النمو التالية وترسيخ مكانة إنفيجن كشريك استراتيجي مفضل في مجال خدمات الشؤون الطبية والاتصالات والخدمات الاستشارية".

وأضاف برايان هيبيرب الرئيس المشارك والمؤسس في شركة إنفيجن أن القرار الذي اتخذته شركة "جي اتش أو كابيتال" بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إنفيجن يؤكد قناعتها وثقتها في أعمالنا ورؤيتنا سوف نتعامل مع فريق لديه معرفة وافية بقطاع الرعاية الصحية وبطبيعة أعمالنا، ولديه علاقة طيبة بقيادة شركتنا ويمكنه أن يقدم مساهمة إيجابية لخطة أعمالنا الجديدة للسنوات الخمس القادمة.

ومن جانبه قال برونو لادرير الرئيس التنفيذي لشركة أدريان بايآوت في المملكة المتحدة: " عملنا في تعاون وثيق مع إدارة إنفيجن وجي إتش أو لدعم نمو الشركة حيث واصلت إنفيجن ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومفضل في مجال خدمات الشؤون الطبية لشركات الصناعة الدوائية، كما واصلت خلال السنوات الأربع الماضية إضافة خدمات جديدة من أجل تعزيز الخدمة المقدمة لعملائها. لقد حقق هذا الاستثمار والذي يعد الأول لفريق بايآوت في المملكة المتحدة، نجاحاً كبيراً ونحن على ثقة بأن المرحلة القادمة في مسيرة إنفيجن ستكون متميزة".

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