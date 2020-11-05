طائرة الإمارات A380 تهبط في عمّان

المصدر: دبي – البيان

استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرة الإيرباص A380 إلى الأردن. وهبطت الطائرة العملاقة في مطار الملكة علياء الدولي مساء أمس (الأربعاء).

وسوف تخدم الطائرة A380 خط دبي/ عمّان ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 903" مطار دبي الدولي في الساعة 2:05 بعد الظهر لتصل إلى عمّان في الساعة 3:30 عصراً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 904" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 5:10 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 10 ليلاً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وعمّان).

ويتضمن الجدول الموسع رحلات أخرى لطيران الإمارات بين دبي وعمّان. حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 905" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 10:15 ليلاً لتصل إلى عمّان في الساعة 11:40 ليلاً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 906" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 1:45 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 6:40 صباحاً وفي الوقت المناسب لالتحاق الركاب برحلات الناقلة إلى الوجهات الرئيسة التي يقصدها المسافرون من الأردن عادةً، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا ووجهات في الشرق الأقصى.

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