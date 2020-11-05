5.37 مليار درهم فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول الخليج

المصدر: وام

بلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع 4 دول خليجية نحو 5.37 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020.

وجاء الفائض المسجل في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع صادرات الإمارات ( غير شاملة تجارة إعادة التصدير ) إلى الدول الأربع لمستوى 17.83 مليار درهم خلال الفترة من يناير و حتى مارس من العام الجاري فيما بلغت قيمة وارداتها من هذه الدول 12.46 مليار درهم تقريبا وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وتعزز هذه الأرقام من مكانة الدولة كبوابة رئيسية للتجارة ليس في منطقة الخليج فقط بل أيضا في منطقة الشرق الأوسط وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وكانت تجارة الإمارات استحوذت على نحو 25% من إجمالي التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2018 وذلك بحسب مركز التجارة الدولية.

كما تُصنف بكونها من أكثر الدول التي تمتلك علاقات شراكة تجارية مع كبريات الاقتصاديات في العالم.

وتفصيلا ..فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات من جهة والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان من جهة أخرى 55.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتصدرت السعودية المركز الأول في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 25.815 مليار درهم تشكل نحو 47% من إجمالي التجارة، تلاها سلطنة عُمان 11.931 مليار درهم، والكويت 11.218 مليار درهم، ثم البحرين 6.23 مليار درهم.

وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير بين الإمارات والدول الأربع نحو 24.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 13 مليار درهم تقريبا مع السعودية.

وعلى مستوى صادرات الدولة فقد بلغت قيمتها 17.83 مليار درهم منها 39% تقريبا مع السعودية أيضا وبقيمة وصلت الى نحو 7 مليارات درهم.

وفيما يخص واردات الدولة من هذه الدول فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها 12.463 مليار درهم، سجل الجزء الأكبر منها كذلك لصالح السعودية.

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