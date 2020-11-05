شاحنات ذات مقطورات مزدوجة لـ«أجيليتي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية، تشغيل شاحنات ذات مقطورات مزدوجة، الأمر الذي سيخفض من تكاليف النقل لعملائها، ويقلل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل عدد الرحلات، التي يتم تسييرها.

وتدير أجيليتي أسطولاً كبيراً من الشاحنات بأبوظبي، منها 50 ذات مقطورات مزدوجة، ما يخفض عدد الرحلات المطلوبة لنقل البضائع، ويقلل استهلاك الشاحنات والتآكل الكلي للإطارات. وأظهرت البيانات الخاصة بإدارة الأسطول خلال الأشهر الستة الأولى من التشغيل أن الشاحنات مزدوجة المقطورات تقلل استخدام الوقود بنسبة 26% لكل حاوية، ما يلغي نحو 2,500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز