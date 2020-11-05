تطوير شراكة الإمارات وروسيا في التجارة والاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وذلك في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع الدول حول العالم. وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع عن جانب الوزارة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أما عن جانب الروسي فقد حضر أليكسي مويسيف نائب وزير المالية الروسي، وتيمور ماكسيموف نائب وزير المالية للعلاقات الدولية والأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشاد عبيد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات والاتحاد الروسي، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وروسيا من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».

وحول برنامج الشراكة العالمية من أجل الشمول المالي (GPFI)، توجه الطاير بالشكر إلى روسيا على تعاونها ودعمها لاستمرار مشاركة دولة الإمارات في البرنامج ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) للسنوات المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن الأولوية للمشاركة في البرنامج ستكون لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي من خلال التقنيات وتنفيذ خطة الدفع عبر الحدود، والتي تشمل التحويلات.

وفيما يخص التعاون والشراكة في المجالات التجارية والاستثمارية، تباحث الطرفان حول سبل تسهيل وتعزيز السياحة والأعمال الروسية في دولة الإمارات. هذا واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة المنظمة للأسواق المالية في الدولة، في عملية مراجعة مشروع قانون تنظيم إصدار وطرح الأصول المشفرة. ويأتي هذا التشريع بهدف ضمان قواعد عادلة وشفافة وموضوعية لتسهيل معاملات الأصول المشفرة وإجراءات المشاركة فيها . ونما حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 8% خلال العام الماضي ليبلغ 3.7 مليارات دولار.

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