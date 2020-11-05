دليل للبيانات المالية لفنادق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اعتماد دليل تقارير البيانات المالية القياسية للمنشآت الفندقية في الإمارة، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع المنشآت بتعديل أوضاعها وتطبيق الدليل بحلول يناير 2021.

وقالت الدائرة، في تعميم أمس إن إصدار الدليل يهدف إلى توحيد المفاهيم والآليات والبيانات المالية والإحصائية التي تصرح بها المنشآت الفندقية لكي تقوم بالدائرة بتحليل هذه البيانات ورفع التقارير الدورية التي تهم صاحب القرار.

وأكدت الدائرة على المنشآت الفندقية بأنه يجب قراءة وتنفيذ دليل تقارير البيانات المالية القياسية مع مراعاة التشريعات واللوائح والسياسات الأخرى المتعلقة بالنظام المالي والرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي.

ونوهت الدائرة بأن الإدارة المعنية لديها ستتولى عمل دورات التوعية والتطبيق لدليل تقارير البيانات المالية القياسية، حيث ستقوم لاحقاً بعقد ورش عمل تعريفية وتوعوية خاصة بالدليل عن بعد عبر تطبيق «تيمز».

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