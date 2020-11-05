دور كبير لشباب الإمارات في اقتصاد المستقبل

المصدر: دبي- البيان

شارك عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في برنامج الاقتصاديين الشباب، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الاقتصادية الوطنية، وتزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية العالمية.

وقال: «دولتنا مختلفة ومتميزة في كل شيء، وتعتمد بشكل كبير على طاقة الشباب في متابعة مسيرتها. حولكم الكثير من القادة الذين يتمتعون بالعزيمة، والاختلاف، والصبر، والرؤى المستقبلية. ونتمنى أن تصبحوا مثلهم في المستقبل».

تحفيز

وأضاف، في كلمات ملهمة وتحفيزية للشباب: «نفخر بكم وبخبراتكم، ونرى فيكم الطموح والتميز، فلقد مررتم بمراحل عديدة، لتصلوا إلى هذا المكان، وإن مسيرة كل شاب فيكم، تدل على أنكم قادة وصناع للنجاح، فكل خبير منكم، هو قائد في مجاله، ومتميز بأسلوبه. هذا التنوع الكبير في مجالاتكم، هو الذي يحدث إبداعاً ملموساً، وفارقاً مهماً، سواء كنتم في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أو في جهة أخرى».

وتابع: «فخور بحديثي مع خبراء اقتصاديين شباب، لديكم الكثير لتقدموه، حيث نتوقع منكم تعزيز الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية، بجدكم واجتهادكم ومثابرتكم. أنتم اليوم تحملون مسؤولية كبيرة للغاية تجاه دولتنا، وثقتنا بكم كبيرة».

واختتم بالقول: «لا تفكر كأنك موظف عادي، فكر بطريقة مواطن صالح، أو خبير اقتصادي، أو سياسي محنك، ادرس القرارات، وتوقع الهدف منها على المجتمع. نسعى لأن نكون أفضل دولة في مجال التعليم عالمياً، ونستهدف تحقيق جودة الحياة في مختلف جوانبها، يجب علينا متابعة المسيرة بنفس النهج الذي سطرته قيادتنا الرشيدة».

البرنامج

ويهدف «برنامج الاقتصاديين الشباب»، الذي يقام على مدار 3 أشهر، إلى تمكين الشباب من فهم متغيرات الاقتصاد، وبناء قدراتهم في التحليل واستشراف اقتصاد المستقبل.

وذلك لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل الإمارات في مجال الاقتصاد، من خلال تطوير الكفاءات، وتفعيل دور الشباب الإماراتي لبناء اقتصاد المستقبل، عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة، وإطلاعهم على التوجهات الاقتصادية العالمية، ومتابعة أثرها لبناء اقتصاد المستقبل، وبما يعزز من تميز وريادة دولة الإمارات، وسيشتمل على أكثر من 80 دورة وورشة تدريبية متخصصة في المجالات الاقتصادية، وعلى لقاءات مع القيادات والخبراء وصناع السياسات البارزين، ويتضمن أيضاً مجموعة من الزيارات الميدانية، إلى عدد من المقرات الإقليمية لبيوت خبرة اقتصادية وطنية وعالمية.

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