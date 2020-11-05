«مورفو» تخطط لافتتاح 7 فنادق

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت فنادق ومنتجعات مورفو، دخولها رسمياً إلى أسواق الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تفتح أبوابها في الإمارات أوائل عام 2021.

واعتمدت الشركة في تصميم وخدمات فنادقها ومنتجعاتها متطلبات المسافرين في أعقاب انتشار جائحة (كوفيد 19) وتغير توقعاتهم فيما يتعلق باختيار الفنادق المناسبة لهم.

لهذا، تهدف مورفو إلى تغيير مفهوم الضيافة في المنطقة من خلال تقديم فنادق جديدة مجهزة بأرقى الخدمات والميزات الرقمية المحسّنة مع الالتزام الصارم بأرقى معايير الجودة وأعلى مستويات النظافة والسلامة.

وكخطوة أولى في إطار توسعها في المنطقة، ستفتتح المجموعة 7 فنادق ومنتجعات جديدة معززة بأحدث التطورات التكنولوجية لتلبية رغبات وحاجات 3 فئات من المسافرين: «مورفو» للأعمال، «كريستال» لأنماط الحياة الراقية والمريحة، و«فيفيد» للمسافرين الباحثين عن الفخامة.

وقال ديبيندر بنجامين، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات مورفو رغم تحديات انتشار وباء (كوفيد 19)، حرصنا على الالتزام بإطلاق باقة من الفنادق والمنتجعات العصرية التي تعكس بدورها المرحلة التالية من النمو المتمثل بتقديم نهج جديد في قطاع وصناعة الضيافة.

كما أعلنت مورفو عن شراكتها مع وكيرة للاستثمار، شركة الصناعات والخدمات الغذائية ومقرها دبي، والتي تمتلك تحت مظلتها عدداً من المطاعم المحلية الشهيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز