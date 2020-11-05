سوق دبي الحرة الأفضل بمطارات الشرق الأوسط

المصدر: (دبي- البيان)

فازت سوق دبي الحرة، بجائرة «أفضل مشغل لسوق حرة في مطارات الشرق الأوسط»، للسنة الثانية على التوالي، من جوائز وورلد ترافل لمنطقة الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يقام الحفل السنوي، لتوزيع جوائز وورلد ترافل الشرق الأوسط في 22 أكتوبر، في منتجع رويال أتلانتيس آند رزيدنسس بدبي، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد 19، وجرى الإعلان عن الفائزين لعام 2020، من خلال فيلم ترويجي، جرى بثه عبر الإنترنت، تحت عنوان «يوم الفائزين في الشرق الأوسط»، قدمته كايتي جنسن من شبكة قنوات دبي.

وحصلت سوق دبي الحرة، على العدد الأكبر من أصوات خبراء السفر وصناعة الأسواق الحرة.

وتحتفي الجوائز التي تأسست في عام 1993، بالتميز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء بحصولنا مجدداً على جائزة أفضل مشغل لسوق حرة في مطارات الشرق الأوسط، من وورلد ترافل أوردز، وشرف كبير أن نحظى بلقب أبرز مشغل لسوق حرة في المنطقة في هذه الظروف، ونشكر جميع من صوت لصالح السوق.

وبهذا الفوز، تتأهل السوق الحرة تلقائياً للمنافسة في ذات الفئة عالمياً، خلال الحفل النهائي الكبير للجائزة، المقرر إقامته في موسكو في 27 نوفمبر.

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