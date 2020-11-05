دبي تتصدر وجهات المنطقة بجوائز السفر العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حصدت دبي لقب وجهة الشرق الأوسط الأولى 2020 ضمن جوائز السفر العالمية التي أعلن عنها أمس، وهو لقب حافظت عليه دبي منذ العام 1996.

كما حازت لقب وجهة السياحة المستدامة الرائدة في الشرق الأوسط 2020.

واستحوذت دبي على نصيب الأسد من جوائز هذا العام، حيث حصد مطار دبي الدولي لقب المطار الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بينما حصدت طيران الإمارات لقب علامة شركات الطيران التجارية الأولى في الشرق الأوسط.

وفازت مقصورة رجال الأعمال في طيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي بجائزة مقصورة شركات الطيران الأولى في الشرق الأوسط، وحاز موقع الإمارات جائزة أفضل موقع لشركة طيران 2020.

وفاز برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات سكاي واردز بجائزة أفضل برنامج مكافآت لعام 2020. ونالت دناتا جائزة أفضل وكالة مبيعات عامة في الشرق الأوسط. وحصدت سياحة دبي ممثلة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي جائزة مجلس السياحة الرائد في الشرق الأوسط للعام 2020. وفاز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط 2020.

إعمار

وفي قطاع الضيافة، حصدت مجموعة إعمار للضيافة جائزة شركة تطوير الضيافة الرائدة في الشرق الأوسط 2020. نالت مجموعة جميرا جائزة العلامة الفندقية التجارية الفاخرة في الشرق الأوسط 2020، كما تم التصويت لمنتجع جميرا النسيم العصري على شاطئ البحر باعتباره «الفندق الرائد في الشرق الأوسط»، في حين حصد فندق أتلانتس النخلة دبي لقب «المنتجع الرائد في الشرق الأوسط».

واستحق فندق أرماني دبي الفخم جائزة «أفضل فندق لايف ستايل في الشرق الأوسط».

وحصل فندق بارك حياة دبي على لقب «المنتجع المؤسسي الرائد في الشرق الأوسط»، وحصد فندق «العنوان سكاي فيو» الوافد الجديد إلى مشهد الضيافة الفاخرة في دبي لقب «الفندق الجديد الرائد في الشرق الأوسط» في حين توج «فندق ماندارين أورينتال جميرا» بلقب «المنتجع الفاخر الرائد في الشرق الأوسط». وكانت جائزة فندق الأجنحة الأول من نصيب فندق برج العرب.

وحازت مدينة الحبتور على جائزة تجربة الطعام والترفيه الفندقية الرائدة في الشرق الأوسط. وفازت «بالون ادفنشرز الإمارات» بلقب «مشغل مغامرة ركوب المنطاد الأول في الشرق الأوسط».

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