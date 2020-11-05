رحلتان يومياً لـ«فلاي دبي» إلى تل أبيب

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «فلاي دبي» أنها ستبدأ رحلات منتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر، وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن غوريون.

كما أتاحت الناقلة حجز الرحلات على موقع flydubai.com.

ويأتي الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى. كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عاماً، التزمنا دوماً بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. وفي أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة.

ومع بدء هذه الخدمات، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول الإمارات وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات عدة ساعات.

منذ انطلاق عمليات الناقلة في عام 2009، اشتهرت فلاي دبي بربطها للأسواق غير المخدومة التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق وربطها بدبي برحلات مباشرة. وتوفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة.

وتمت إعادة تصميم تجربة رحلة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، ويتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع لـIATA طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

وتبدأ أسعار رحلة درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون من 6000 درهم فيما يبدأ سعر الدرجة السياحية من 1600 درهم. وأسعار تذاكر العودة في درجة رجال الأعمال من مطار بن غوريون إلى دبي تبدأ من 1600 دولار، أما أسعار الدرجة السياحية فتبدأ من 360 دولاراً.

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