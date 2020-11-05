ميناء راشد يفوز بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

فاز ميناء راشد، التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، للعام الثالث عشر على التوالي بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2020.

وعززت مرافق الميناء المتطورة ومساحاته الكبيرة من قدرته في التعامل مع سفن رحلات الركاب، لتشكل قيمة مضافة لموقعه الاستراتيجي، ويحتل مكانة متقدمة كميناء رائد على مستوى العالم؛ إذ يمكن لميناء راشد التعامل مع سبع سفن سياحية عملاقة دفعة واحدة، واستقبال 25000 مسافر في اليوم، كما تستوعب محطة حمدان بن محمد للمسافرين 14000 مسافر يومياً، وتعد أكبر قاعة مسافرين مغطاة في محطة رحلات بحرية في العالم.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة»مراسي بي آند أو«والمدير التنفيذي لميناء راشد:»نشعر بسعادة بالغة لفوزنا مجدداً بهذه الجائزة المرموقة، فهي شهادة بتميزنا وتفوقنا على العديد من الموانئ الرائدة من جميع أنحاء العالم، ونشعر بفخر إضافي لتلقينا هذا التكريم بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي وضع حجر الأساس لبناء هذا الميناء، ورفع الأركان الرئيسة لنهضة دبي بأكملها، ونشعر بالاعتزاز أننا نسير على خطاه.

حيث عملنا بشكل حثيث من أجل تحقيق رؤيته للمحافظة على مكانة الصدارة التي وصلنا إليها، عبر التزامنا الدائم بتطوير الميناء بشكل مستمر.

وأضاف: بغض النظر عن الوضع الراهن في الأسواق العالمية، يظل مبدؤنا الثابت هو عدم المساومة على أي جانب من جوانب تجربة السفر والاستمتاع بزيارة دبي، لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا المتميزين.

وتأكيداً على ذلك، قمنا خلال المرحلة الأولى من الجائحة باستقبال 13 سفينة سياحية عالقة في المنطقة، تحمل ما يقرب من 39000 راكب، منهم 22000 سائح و17000 من أفراد الطواقم البحرية، وسهلنا مغادرتهم وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية. وفي حين نستعد حالياً للموسم القادم، فقد قمنا باتخاذ كافة تدابير السلامة والوقاية لتقديم تجربة استثنائية لجميع السياح».

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