«دناتا» تنال 8 من جوائز السفر العالمية 2020

المصدر: دبي ـ البيان

نالت «دناتا للسفريات»، جناح السفر في «دناتا»، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، 8 جوائز في حفل جوائز السفر العالمية للشرق الاوسط «وورلد ترافيل ميدل إيست 2020».

وتشمل الجوائز المزود الرائد لحلول حجز الفنادق في الشرق الأوسط 2020 Yalago، وكيل عموم مبيعات شركات الطيران الرائد بالشرق الأوسط 2020 (خدمات دناتا لتمثيل الشركات)، شركة السفريات الرائدة للشركات في الشرق الأوسط 2020 (دناتا لإدارة السفر)، وشركة إدارة السفريات الرائدة في البحرين 2020 (دناتا للسفريات)، ووكالة السفر الرائدة في السعودية 2020 (دناتا للسفريات).

واستأثرت المغامرات العربية بـ3 ألقاب بجوائز وورلد ترافيل ميدل إيست، هي: «أفضل شركة إدارة وجهات في الإمارات 2020» و«أفضل شركة تنظيم رحلات سفاري بالإمارات 2020»، وجائزة «أفضل شركة تنظيم رحلات بالإمارات 2020».

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