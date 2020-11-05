تحسن أداء «دي إكس بي» %25 رغم الجائحة

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» 109 ملايين درهم إيرادات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، كما سجلت 602 ألف زيارة.

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: استجبنا بسرعة وكفاءة عالية للجائحة، وانعكس ذلك في انخفاض بنسبة 25% في الخسائر المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، على الرغم من بيئة السوق الصعبة.

وأشار إلى أن الوجهة الترفيهية بصدد طرح العديد من المفاجآت والعروض الترويجية المثيرة للاحتفال بإطلاق الألعاب الجديدة وإعادة افتتاح وجهتنا، في الوقت الذي نعمل فيه عن كثب مع اللاعبين الرئيسيين في السوق للترويج لـ«دبي باركس آند ريزورتس» باعتبارها الوجهة السياحية الداخلية المفضلة للعائلات.

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