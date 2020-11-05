طيران الإمارات تواصل خطط خفض التكاليف

طلبت «طيران الإمارات» من بعض الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر، فيما تسعى لخفض التكاليف جراء تداعيات جائحة كورونا.

وذكر متحدث باسم «طيران الإمارات»: نواصل بذل كل ما في وسعنا للمحافظة على مواردنا البشرية الماهرة استعداداً لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد انجلاء الجائحة، لكننا نحتاج أيضاً للنظر في تأثير الظروف الراهنة على عملياتنا وعلى التكاليف. ونقوم في جميع أقسام «مجموعة الإمارات» بتوفير العديد من العروض للعاملين، بما في ذلك الإجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال: يمكننا التأكيد على أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعودة إلى الخدمة اعتماداً على مدى سرعة انتعاش الطلب.(دبي - عمرو عادل)

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