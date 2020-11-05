«فيراري أبوظبي» تفتتح تجربتين ترفيهيتين جديدتين اليوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تفتتح عالم فيراري أبوظبي اعتباراً من اليوم اثنتين من التجارب الترفيهية الأولى من نوعها على جزيرة ياس، بالتزامن مع احتفالها بمرور 10 سنوات على افتتاحها، في ظل مساعيها لجذب المزيد من سياحة الترفيه إلى العاصمة.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز، التي تتولى تشغيل المدن الترفيهية في جزيرة ياس، إن مدينة عالم فيراري أبوظبي نجحت منذ تدشينها في إرساء معايير جديدة لصناعة المدن الترفيهية، وترسيخ مكانتها كونها أول مدينة ترفيهية في جزيرة ياس، والأولى من نوعها على مستوى العالم، بما يعزز مكانة السياحة الترفيهية في العاصمة أبوظبي.

وأضاف في لقاء أمس مع الإعلاميين قبل الافتتاح الرسمي، أنه بعد إضافة تجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» يرتفع عدد الألعاب بالمدينة إلى 43 لعبة.

مشيراً إلى أن المدن الترفيهية بالجزيرة تشهد اقبالا كبيراً منذ افتتاحها بعد فترة الإغلاق خلال الجائحة خصوصا من قبل السياحة الداخلية التي تستحوذ على نصيب الأسد من الزوار في الفترة الحالية مع اعتماد أفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار استناداً إلى أفضل البروتوكولات والممارسات الدولية التي حددتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وذكر أن تجربة «جولة على السطح» تتيح للضيوف فرصة للتجول على السطح الأحمر للمدينة، ومشاهدة المناظر الجذابة في جزيرة ياس، بينما «المسار الانزلاقي» هو الأول من نوعها على جزيرة ياس، مشيراً إلى أن المدينة ستواصل تقديم مزيد من الإنجازات والتجارب الترفيهية للزوار والضيوف في السنوات القادمة. وقد جرى العمل مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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