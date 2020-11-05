627 مليوناً لتطوير فندقي وارنر براذرز أبوظبي ودبل تري هيلتون

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي أمس توقيع اتفاقية مع «هيلتون العالمية» لإطلاق اثنتين من علاماتها التجارية في قطاع الضيافة في جزيرة ياس.

وتستثمر «ميرال» مبلغ 627 مليون درهم في تطوير مرفقي الضيافة. وسيتم تعيين «هيلتون» لإدارة فندق «وارنر براذرز أبوظبي» تحت مظلة علامتها التجارية الراقية «كوريو كوليكشن باي هيلتون» وهو أول فندق على مستوى العالم يحمل اسم وعلامة «وارنر براذرز» التجارية العالمية الشهيرة. كما وسيتم إدارة الشقق الفندقية تحت علامة «دبل تري باي هيلتون».

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، ويوكيم جان سليفر، رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستطلق «هيلتون» العلامتين التجاريتين «كوريو كوليكشن» و«دبل تري» لأول مرة في أبوظبي، بما يوسع خيارات الضيافة التي توفرها جزيرة ياس لزوارها.

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة بين الطرفين لتعزز التعاون القائم بين كل من «ميرال» و«هيلتون العالمية» منذ عام 2017، ووفق استراتيجية «ميرال» للتعاون مع شركاء عالميين في إطار رؤيتها لجزيرة ياس. وكانت «ميرال» قد أبرمت اتفاقية في عام 2017 مع «هيلتون» لتشغيل وإدارة فندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، والذي يتم العمل على إنشائه حالياً ضمن مشروع «ياس باي» في الجهة الجنوبية من جزيرة ياس.

ويتميز فندق «وارنر براذرز أبوظبي»، الذي ستديره «كوريو كوليكشن» بموقعه المجاور لمدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي». و وصلت الأعمال الإنشائية للفندق حاليًا إلى 75 بالمئة، وسيقدم الفندق لنزلائه عند افتتاحه في عام 2021 تجربة ضيافة مميزة مستوحاة من عالم وشخصيات «وارنر براذرز»، وسيضم 257 غرفة ضمن ثمانية طوابق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والاستجمام، من بينها مجموعة من المطاعم والمتاجر التي ستحمل اسم «وارنر براذرز».

ووصلت الأعمال الإنشائية لمشروع الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» إلى 75 بالمئة ومن المنتظر افتتاحه في 2021. ويقدم المشروع 156 وحدة سكنية متنوعة.

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