1.74 % انخفاض أسعار المستهلك بالفجيرة في سبتمبر

المصدر: ( الفجيرة – البيان)

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن سبتمبر، حيث انخفض المؤشر مقارنة بسبتمبر 2019 بنسبة 1.74%.

وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي (الملابس والأحذية 5.42%، التجهيزات والمعدات المنزلية 7.98%، خدمات النقل 8.82%، الاتصالات بنسبة 0.01%، مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 0.19%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.93%).

وارتفع عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي (مجموعة الأغذية والمشروبات 0.10%، والتبغ 2.68%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.83%، وفي السلع والخدمات المتنوعة 1.07%).

وعلى المستوى الشهري كان هناك انخفاض بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الفجيرة بنسبة 1.25%، خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس. واستقر معظم مجموعات السلع والخدمات وهي التبغ، الصحة، خدمات النقل، الاتصالات، التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق.

وانخفض مـؤشر الرقم القياسي الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.59%، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.94%، التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 10.96%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.17%. وارتفع مؤشر الرقم القياسي في السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.02%، الترويح والثقافة بنسبة 0.92%.

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