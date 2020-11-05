تراجع أسعار الفائدة طويلة الأجل ونمو «القصيرة»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تبايناً خلال أكتوبر.

حيث تراجعت أسعار الفائدة الطويلة الأجل، بينما ارتفعت القصيرة وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف المركزي. وانخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 14% أو ما يعادل 12.9 نقطة أساس من 0.92577% نهاية سبتمبر إلى 0.79611% نهاية أكتوبر، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 3 شهور بنسبة 10.7% أو ما يوازي 5.2 نقاط أساس من 0.4875% إلى 0.435%.

كما تراجعت الفائدة لأجل شهر بنحو 6.3 نقاط أساس أو ما نسبته 24% إلى 0.19979% من 0.26288%، ونزلت الفائدة لأجل أسبوع بنسبة 22.8% توازي 3.7 نقاط أساس من 0.16444% إلى 0.12694%. بينما ارتفعت الفائدة لأجل ليلة واحدة بنسبة 9.57% أو ما يعادل 1.24 نقطة من 0.13019% إلى 0.14266%، وزادت الفائدة لأجل 6 شهور والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنحو 7.28% توازي 4.6 نقاط أساس إلى 0.68125% من 0.635 نقطة.

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