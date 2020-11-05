معرضان افتراضي وواقعي للصناعات والتجارة العربية

المصدر: (الشارقة- البيان)

صادق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحـــدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، على إطلاق معرض افتراضي وآخر واقعي للصناعات والتجارة العربية، وذلك بعد موافقة كافة الأعضاء وإجماعهم على هذه المبادرة المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الافتراضي برئاسة سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطط والمقترحات للعام 2021 إلى جانب متابعة آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية بعد تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد19 خلال العام القادم، منها العمل على إطلاق سلسلة من الدورات المتخصصة عن بعد تستهدف المهتمين والعاملين في القطاع لصقل مهاراتهم واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم مقترح إنشاء مجلة إلكترونية متخصصة تجمع أخبار المعارض والمؤتمرات في الدول الأعضاء بهدف إيجاد قنوات اتصال فاعلة بين كافة الدول العربية.

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