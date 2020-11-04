دناتا للسفريات تحصد 8 جوائز في حفل "وورلد ترافيل ميدل إيست 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

نالت "مجموعة دناتا للسفريات"، جناح السفر في دناتا التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، 8 جوائز في حفل "جوائز وورلد ترافيل ميدل إيست 2020".

وتشمل الجوائز التي نالتها "مجموعة دناتا للسفريات لعام 2020 هي: المزود الرائد لحلول حجز الفنادق في الشرق الأوسط 2020 Yalago، وكيل عموم مبيعات شركات الطيران الرائد في الشرق الأوسط 2020 (خدمات دناتا لتمثيل الشركات)، شركة السفريات الرائدة للشركات في الشرق الأوسط 2020 (دناتا لإدارة السفر)، وشركة إدارة السفريات الرائدة في البحرين 2020 (دناتا للسفريات)، ووكالة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية 2020 (دناتا للسفريات).

واستأثرت المغامرات العربية بثلاثة ألقاب ضمن جوائز "وورلد ترافيل ميدل إيست 2020" هي: "أفضل شركة إدارة وجهات في دولة الإمارات 2020" و"أفضل شركة تنظيم رحلات سفاري في دولة الإمارات 2020" بالإضافة إلى جائزة "أفضل شركة تنظيم رحلات في دولة الإمارات 2020".

وكانت المغامرات العربية قد نالت هذا العام جائزة "تريب أدفايزر ترافيلرز تشويس 2020" وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة. ويعد حصولها على هذه الجوائز المرموقة دليلاً على اعتمادها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة عبر خدماتها التي تشمل الجولات السياحية ورحلات السفاري.

وأعرب نائب رئيس أول عمليات المطار والسفر في دناتا ستيف ألين عن سعادته بنيل دناتا والمغامرات العربية هذه الجوائز. وقال: "يسرنا الحصول على تقدير جوائز وورلد ترافيل ميدل إيست 2020 المرموقة خصوصاً في عام حافل بالتحديات. وتعزز هذه الألقاب التي حصلت عليها مجموعة دناتا للسفريات مكانتنا كمزود خدمات السفر المفضل لدى الشركات والأفراد الذين يستفيدون من خبراتنا طويلة الأجل في صناعة السفر ومعرفتنا الإقليمية ومنتجاتنا وخدماتنا الفريدة، بالإضافة إلى المرونة وأعلى معايير الخدمة والسلامة التي نقدمها عبر جميع عملياتنا. كما أن حصولنا على لقب وكيل عموم مبيعات شركات الطيران الرائد في الشرق الأوسط 2020 هذا العام أيضاً هو إبراز لجودة خدمات تمثيل الشركات التي تقدمها دناتا لأكثر من 30 ناقلة جوية دولية".

وأضاف ستيف ألين قائلاً: "خلال السنوات الماضية، حصلت الشركات التابعة لمجموعة دناتا للسفريات في الشرق الأوسط على جوائز عدة تقديراً لخدماتها عالية الجودة والآمنة. نحن نواصل تطوير عروضنا لتتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة، ونفخر بتقديم أفضل الخدمات لهم في المنطقة، خصوصاً مع عودة حركة الطيران مجدداً".

وتحتفي جوائز "وورلد ترافيل ميدل إيست" بالتزام الشركات تقديم أفضل خدمات السفر والسياحة والضيافة. وجرى اختيار دناتا لنيل هذه الجوائز نتيجة تصويت متخصصين عالميين في مجال السفر والسياحة.

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