فيديو مبهر من إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

نشر مكتب إكسبو 2020 دبي مقطع فيديو حديث يظهر مشاهد مبهرة للإبداعات الهندسية التي يزخر بها موقع الحدث الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، وتأتي في مقدمة المعالم المعمارية قبة ساحة الوصل، الأيقونة المركزية ونقطة التقاء الجميع في الموقع، بالإضافة إلى جناح الاستدامة ومحطة مترو دبي وقرية إكسبو فضلاً عن مناطق الموضوعات.

ويعكس الفيديو اكتمال كافة الإنشاءات الرئيسية في المباني الأساسية ضمن الموقع والتصاميم المتميزة لكافة المرافق، و يظهر إكسبو دبي مستعداً لاستضافة الاحتفال العالمي بإبداع البشرية وثقافتها وابتكاراتها وقدرتها على تجاوز التحديات، وتتكامل التجهيزات على كافة المستويات لاستقبال أكثر من 192 دولة مشاركة والترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتجسيد شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وفي أكتوبر من العام المقبل، سيدعو إكسبو 2020 العالم لدخول ساحته والاحتفال بالحياة والعودة إلى الاكتشاف في أول حدث ضخم يقام لإعادة التواصل بين الناس والثقافات وأفراد المجتمع منذ جائحة كوفيد-19.

وكان مطلع الشهر الماضي قد شهد بدء العد التنازلي لعام على انطلاق إكسبو 2020 دبي في 1 أكتوبر من العام المقبل، و جدد المشاركون التزامهم بجمع العالم بروح المشاركة والابتكار من أجل بناء مستقبل قوي مستدام للبشرية جمعاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز