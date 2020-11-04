الفردان للصرافة تعين حسن الفردان رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الفردان للصرافة، العلامة التجارية الرائدة في مجال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس عن تعيين حسن فردان الفردان رئيساً تنفيذياً لها، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، خلفاً لأسامة آل رحمة الذي سيتقلد منصب مستشار في الشركة.

يأتي تعيين حسن فردان الفردان في الوقت الذي تواصل فيه الشركة مسيرة نجاحها الممتدة لسنوات وتماشياً مع جهودها الرامية لإعادة التنظيم الاستراتيجي تجاه خطط أعمال الشركة المستقبلية، ولتعزيز عروضها وتوفير تجربة مهمة للعملاء، استناداً إلى ما يحمله الرئيس التنفيذي من خبرات تراكمية، وعلمية ما يشكل انطلاقة جادة نحو مستقبل واعد من النمو والتوسع.

وبهذه المناسبة قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي الجديد لمجلس إدارة مجموعة الفردان: «يسعدني المساهمة في تقدم مجموعة الفردان، والعمل على ترسيخ مكانتها المرموقة في كثير من القطاعات تحديداً في هذه المرحلة وهي تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي، مطلع العام المقبل، متطلعاً إلى استثمار الخبرات العميقة المتواجدة في الشركة، لتحقيق مزيد من النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتوفير حلول تتمحور حول العملاء استنادًا إلى أساس متين من الكوادر الوظيفية العاملة المتنوعة والانضباط المالي والامتثال المتقدم، وتحقيق الاستفادة من إمكانيات الشركة على المدى الطويل».

وأفاد بأن فيروس كوفيد 19 المستجد قد أسهم في خلق قنوات تواصل جديدة ومتعددة مع العملاء.

مشيرا إلى بدء التحول الرقمي لديهم لخدمة العملاء شاملاً قطاع المدفوعات عبر الحدود، وحلول الفوركس وخدمات أخرى متعددة، مشدداً على أهمية ضخ دماء جديدة ونقل المسؤوليات لجيل آخر، لضمان استمرارية منظومة النجاح لأعمالهم وتمكينها لتكون أكثر استجابة للديناميكيات المتغيرة باستمرار في مجالهم.

وعبر حسن فردان الفردان، عن شكره لأسامة آل رحمة الذي لعب دوراً محورياً في نجاح الشركة ونموها خلال مسيرة عمله التي امتدت قرابة ثلاثة عقود من الزمان، لتصبح واحدة من أفضل شركات الخدمات المالية على مستوى الإمارات العربية المتحدة مع شبكة فروع تصل إلى 65 فرعاً تحت قيادته، مشيراً إلى أن خبرته العميقة في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ستساعدهم على الاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل والبناء على الإرث القوي الذي خلفه.

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