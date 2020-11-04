167.3 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، وحققت صافي دخل ( أرباح) 167.3 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة بـ 260.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ونما هامش الربح 18%.

وسجلت إجمالي إيرادات 984.1 مليون دولار مقابل 1.085مليار في الفترة المقابلة قبل عام، وبلغت السيولة المتاحة 2.13 مليار في 30 سبتمبر مقارنة مع 2.404 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019، وبلغ معدل تحصيل الأموال في الربع الثالث زاد إلى 77 % مقابل 69 % في الربع الثاني من العام.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تميز الربع الثالث من عام 2020 بإنشاء أعمال جديدة ممتازة مع رأسمال قوي وسيولة قوية وجهود متواصلة لمساعدة عملائنا في بيئة التشغيل الصعبة السائدة حالياً».

وأضاف: «وقّعنا خلال الربع الثالث من عام 2020 اتفاقيات لشراء 31 طائرة بقيمة إجمالية تقارب 1.1 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب 0.2 مليار دولار تم حجزها في الربع الثالث من عام 2020. وسيتم حجز الباقي في الربع الرابع من 2020 وفي 2021».

وأضاف: «على مدار الربع الثالث، حافظنا على سيولة قوية وأنهينا هذه الفترة بسيولة متاحة قيمتها 2.1 مليار دولار أمريكي بعد سداد سندات بقيمة 430 مليون دولار أمريكي في شهر أغسطس. كما أنهينا الربع الثالث برأسمال قوي – حيث جاءت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية دون 2.5 ضعف. وساعد وضعنا المالي القوي وممارساتنا المنضبطة في إدارة المخاطر على تأكيد تصنيفنا الاستثماري من وكالة موديز عند (Baa3) ووكالة فيتش عند (BBB-).

وأوضح قائلاً:»نواصل العمل مع عملائنا على أساس كل حالة على حدة لتوفير مجموعة من الحلول التي تحقق القيمة لعملائنا ودبي لصناعات الطيران على حدٍ سواء. وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، قدمنا نوعين رئيسيين من المساعدات لعملائنا، أولاً:تأجيل دفعات الإيجار، حيث قمنا بتنفيذ حزم مساعدة لتأجيل دفعات الإيجار .

والتي تضمنت تمديد فترات السداد مع تحسينات أخرى لقيمة الإيجار مع 21 عميلاً. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدة هذه 155 مليون دولار أمريكي أو 13٪ من إيرادات إيجار الاثني عشر شهراً اللاحقة. ومن إجمالي عمليات التأجيل هذه، 110 ملايين دولار أمريكي تم تكبدها بالفعل، في حين ترتبط 45 مليون دولار أمريكي منها بفترات مستقبلية. وقد تم سداد 20 مليون دولار أمريكي وقام أربعة عملاء بسداد القيمة بالكامل.

ثانياَ: تعديل عقود الإيجار، حيث أدخلنا تعديلات مختلفة على عقود الإيجار تتضمن بشكل أساسي إعفاءات قصيرة الأجل في مقابل تمديد عقود الإيجار وتحسينات أخرى في قيمة الإيجار مع 12 عميلاً آخر. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التعديلات 84 مليون دولار أمريكي أو 7٪ من إيرادات إيجار الاثني عشر شهراً اللاحقة.

واختتم بالقول: «شهدنا خلال الربع الثالث من عام 2020، ارتفاع معدل تحصيل الأموال إلى 77٪ مقارنةً مع 69٪ في الربع الثاني من عام 2020. وأما بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، فقد بلغ معدل التحصيل 80%».

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