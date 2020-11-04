«خانصاحب للاستثمار» تعيد شراء الأسهم من «إنترسيرف» الدولية

المصدر: دبي- البيان

قامت شركة خانصاحب للاستثمار، وهي مجموعة أعمال عائلية في الإمارات بإعادة شراء أسهمها من شركة إنترسيرف الدولية التي كانت تمتلك سابقاً أسهماً في ثلاث من شركات خانصاحب - وهي شركة خانصاحب للهندسة المدنية (للمقاولات) ومجموعة خانصاحب (لإدارة المرافق) وشركة خانصاحب حسين (لمقاولات حقول ومنشآت النفط). ومع إعادة شراء الأسهم، أصبحت خانصاحب للاستثمار المالك الرئيسي لجميع شركات المجموعة حاليًا.

وقال طارق خانصاحب، رئيس شركة خانصاحب للاستثمار: من دواعي سرورنا أن نعلن عن نجاحنا في استعادة الملكية الكاملة لأصولنا. ونحن على ثقة تامة بأن شركة خانصاحب للهندسة المدنية ومجموعة خانصاحب ستواصلان تقديم الخدمات المميزة للعملاء، والحفاظ عليها كأبرز شركات المقاولات في قطاعاتها، والتطلع إلى مواصلة تطوير محفظة عالمية من الشركات التي تضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد الإمارات. وسيعمل ذلك على تعزيز قوة ومرونة الدولة والمساهمة في تعافي اقتصادنا الوطني في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وأضاف: يشكل التصنيع المحلي ركيزة أساسية في استراتيجية النمو لدينا في شركات خانصاحب. وفي 2017، حصلت شركة خانصاحب للصناعات على الترخيص الحصري لتصنيع سبايرالايت، وهو نظام مبتكر لأنابيب مجاري الهواء تم تطويره في المملكة المتحدة، وسنواصل العمل على تنويع دائرة مصالحنا.

ووسعت خانصاحب للاستثمار محفظتها من خلال شراكة في الأسهم مع مركز كليمنصو الطبي. كما أعلنت إطلاق دايناميك أدفانسد تريننج، وهو أول مركز مستقل للتدريب على سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وذلك في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي للجنوب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز